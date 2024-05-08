Футболист Лесовой вернется в «Динамо» после окончания аренды в «Маккаби» | 360°

08 мая 2024, 16:04
Футболист Лесовой вернется в «Динамо» после окончания аренды в «Маккаби»
Полузащитник Даниил Лесовой вернется в московский футбольный клуб «Динамо» после аренды в «Маккаби» из Хайфы. Об этом «Матч ТВ» сообщил председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.
По его словам, у Лесового контракт с «Динамо», поэтому он вернется в расположение клуба. Дальше руководство команды вместе с его представителями будут искать варианты продолжения карьеры.
Реклама
Как сообщил RT, футболист перешел в «Маккаби» из Хайфы на правах аренды. Лесовой провел за израильскую команду девять матчей, результативными действиями не отметился.
Футбол
Реклама
Реклама