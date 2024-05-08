Футболист Лесовой вернется в «Динамо» после окончания аренды в «Маккаби» | 360°

Спорт 08 мая 2024, 16:04 Футболист Лесовой вернется в «Динамо» после окончания аренды в «Маккаби»

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Полузащитник Даниил Лесовой вернется в московский футбольный клуб «Динамо» после аренды в «Маккаби» из Хайфы. Об этом «Матч ТВ» сообщил председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

По его словам, у Лесового контракт с «Динамо», поэтому он вернется в расположение клуба. Дальше руководство команды вместе с его представителями будут искать варианты продолжения карьеры.

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Как сообщил RT, футболист перешел в «Маккаби» из Хайфы на правах аренды. Лесовой провел за израильскую команду девять матчей, результативными действиями не отметился.