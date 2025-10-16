Футболист Кудряшов указал на высокий уровень отношений в ФК 2Drots

Футболист Федор Кудряшов, выступающий за любительский клуб из Москвы 2Drots, в интервью Metaratings.ru поделился впечатлениями о подписании контракта с медийной командой.

Защитник напомнил, что перешел в ФК до завершения группового этапа Кубка Лиги.

«Мне 38 лет, и я понимал, что руководство клуба переживало из-за моего возраста, травм и, может быть, даже из-за того, что мог присутствовать недостаток мотивации», — отметил спортсмен.

По словам футболиста, он гордится возможностью выступать за 2Drots. Кудряшов назвал коллектив своеобразной семьей с высоким уровнем отношений.