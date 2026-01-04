Футболист Ковтун заявил, что назначение Гусева главным тренером «Динамо» напрашивалось

Бывший защитник московского «Динамо» Юрий Ковтун поделился своими мыслями о назначении Ролана Гусева на должность главного тренера «бело-голубых». Об этом сообщил Metaratings.ru .

По словам футболиста, назначение наставника выглядело ожидаемым, однако решение зависело от различных обстоятельств.

«Назначение Гусева главным тренером „Динамо“ напрашивалось, но ситуация могла качнуться в любую сторону. В итоге совет директоров принял такое решение», — отметил спортсмен.

Он добавил, что предоставление возможности российскому специалисту является важным моментом для всей Российской Премьер-Лиги.