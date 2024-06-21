Футболист Константин Кучаев покинул «Пари Нижний Новгород»

Российский футболист, полузащитник клуба «Пари Нижний Новгород» Константин Кучаев покинул команду в связи с окончанием действия контракта. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Руководство команды поблагодарило игрока за проделанную работу и пожелало ему удачи в дальнейшей карьере.

Отмечается, что Кучаев провел за нижегородский клуб 11 матчей, сделав одну голевую передачу.

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