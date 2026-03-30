Футболист Кисляк признался, что столкнулся со звездной болезнью в «Чертаново»

Полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу Матвей Кисляк рассказал в беседе с сайтом Sport24 , как столкнулся со звездной болезнью.

По словам футболиста, это произошло, когда он еще играл за «Чертаново».

«Да, стал меньше думать о футболе, казалось, что я уже всего добился, смотрел на всех свысока. Только когда перешел в ЦСКА, начал осмыслять свое поведение», — признался спортсмен.

За нынешний сезон 20-летний футболист принял участие в 33 матчах, забив шесть мячей и сделав семь голевых передач, добавил RT.