Футболист Кисляк признался, что столкнулся со звездной болезнью в «Чертаново»
Полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу Матвей Кисляк рассказал в беседе с сайтом Sport24, как столкнулся со звездной болезнью.
По словам футболиста, это произошло, когда он еще играл за «Чертаново».
«Да, стал меньше думать о футболе, казалось, что я уже всего добился, смотрел на всех свысока. Только когда перешел в ЦСКА, начал осмыслять свое поведение», — признался спортсмен.
За нынешний сезон 20-летний футболист принял участие в 33 матчах, забив шесть мячей и сделав семь голевых передач, добавил RT.