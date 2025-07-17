Футболист Кирилл Боженов покинул клуб «Нижний Новгород»

Защитник Кирилл Боженов больше не будет выступать за футбольный клуб «Нижний Новгород». Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на официальный сайт клуба.

Стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

За время выступлений за нижегородскую команду 24-летний Боженов, ранее игравший за молодежную сборную России, принял участие в 24 матчах, забил один мяч и сделал две голевые передачи.

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