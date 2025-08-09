Футболист Кержаков признался, что сомневался в правильности решения продолжить карьеру

Вратарь футбольного клуба «Зенита» Михаил Кержаков поделился деталями продолжения карьеры как игрока. Спортсмен планировал завершить спортивную деятельность, однако принял решение подписать договор с клубом еще на сезон, сообщил « Матч ТВ ».

Инициатива о продлении контракта исходила от председателя правления ФК Александра Медведева. Кержаков отметил, что звонок стал для него неожиданностью, но он без колебаний согласился.

«Все же предпосылок к этому вроде бы не было. Более того, мне казалось, что рубикон в этом плане пройден и надо думать в сторону тренерской работы», — поделился футболист.

Он признался, что изначально сомневался в правильности своего выбора, так как прошлый сезон принес спортсмену травму, добавила Neva.Today.