Футболист Кержаков объяснил, что на посту спецпредставителя губернатора Петербурга занимается вопросами спорта

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков, назначенный на должность специального представителя губернатора Санкт-Петербурга в марте 2026 года, поделился информацией о своих обязанностях. Об этом сообщила Neva.Today .

Специалист акцентировал внимание на вопросах городского спорта и выразил готовность делиться опытом для улучшения ситуации в этой области.

«Погружаюсь в соревновательный процесс, могу высказать какие-то предложения, решаю какие-то проблемные ситуации, которые возникают и с которыми обращаются в администрацию города», — объяснил спортсмен.

Кержаков завершил карьеру футболиста семь лет назад и работал тренером. За время спортивной карьеры он провел 511 матчей и забил 203 мяча.