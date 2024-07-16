Футболист Кечинов: сборная Англии незаслуженно вышла в финал Евро-2024

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал финал чемпионата Европы по футболу 2024 года. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По мнению спортсмена, сборная Англии незаслуженно стала участником решающего матча. Однако в ходе встречи все же восторжествовала справедливость, отметил футболист.

«Все по делу, Испания на протяжении всего чемпионата была сильнее всех, на мой взгляд», — высказался Кечинов.

Сборная Испании — первая команда, которая четырежды выиграла чемпионат Европы. Победу в этом году клубу принесли голы Нико Уильямса и Микеля Оярсабаля.