Футболист Кавазашвили: переход вратаря Сафонова из «Краснодара» в ПСЖ является ошибкой

Бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили прокомментировал переход вратаря Матвея Сафонова из ФК «Краснодар» во французский «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщило ИА НСН .

По мнению спортсмена, решение выступать за клуб с сильным голкипером может обернуться неприятными последствиями.

«Идти в такую знаменитую, богатую команду с отличным вратарем, по-моему, было с его стороны ошибкой. Слава богу, если его будут ставить… А если нет? Сколько продержится Сафонов в запасе?» — высказался Кавазашвили.

Он также отметил, что только серьезные амбиции и мотивация помогут Сафонову достичь успеха в ПСЖ.