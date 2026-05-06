Футболист Каборе рассказал, что тренер Сандро — хороший вариант для ЦСКА

Бывший футболист «Динамо» Шарль Каборе в интервью Metaratings.ru прокомментировал возможное назначение Сандро Шварца на пост главного тренера ЦСКА.

По данным СМИ, московский клуб рассматривает кандидатуру немецкого специалиста после ухода Фабио Челестини.

«Сандро — это сильный тренер и хороший вариант для ЦСКА. У него интенсивный футбол, Шварц всегда старается улучшать игру команды», — отметил спортсмен.

По его словам, наставник всегда на равных общается с игроками, ценит их и создает в коллективе отличную атмосферу.

