Футболист из «Пари НН» Фаринья сыграет за сборную Панамы на ЧМ-2026
Чемпионат мира по футболу начнется через две недели. Турнир впервые пройдет сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике. Участником чемпионата станет защитник сборной Панамы и ФК «Пари НН» Эдгаро Фаринья, сообщила pravda-nn.ru.
На групповой стадии Панама встретится с командами Ганы (18 июня), Хорватии (24 июня) и Англии (28 июня). Эксперты считают Панаму одним из аутсайдеров турнира.
Кроме Фариньи, в европейских клубах играют еще несколько панамских футболистов: Амир Мурильо («Бешикташ», Турция), Андрес Анраде (ЛАСК, Австрия), Хосе Кордоба («Норвич», Англия) и Кристиан Мартинес («Хапоэль Ирони», Израиль).