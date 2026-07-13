Футболист Идову сообщил о готовности Батракова к переезду в Европу

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков готов к переходу в европейский клуб. Об этом сообщил экс-защитник «железнодорожников» Брайан Идову в беседе с Metaratings.ru .

Идову обратил внимание на успешные выступления россиянина.

«Батраков готов к переезду в Европу. Он показал своей игрой, что он футболист не одного сезона», — отметил спортсмен.

Он назвал молодого коллегу очень талантливым, умелым и зрелым человеком. Эксперт предположил, что игроку подойдет Серия А («Комо», «Милан»).