Футболист Идову сообщил о готовности Батракова к переезду в Европу
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков готов к переходу в европейский клуб. Об этом сообщил экс-защитник «железнодорожников» Брайан Идову в беседе с Metaratings.ru.
Идову обратил внимание на успешные выступления россиянина.
«Батраков готов к переезду в Европу. Он показал своей игрой, что он футболист не одного сезона», — отметил спортсмен.
Он назвал молодого коллегу очень талантливым, умелым и зрелым человеком. Эксперт предположил, что игроку подойдет Серия А («Комо», «Милан»).