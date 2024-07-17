Футболист Гуренко: Миранчук мог согласиться на переезд в США, поскольку не видел развития в Италии

Полузащитник Алексей Миранчук мог согласиться на переход в американскую «Атланту» и переезд, поскольку не видел дальнейшего развития в итальянской «Аталанте». Таким мнением с RT поделился бывший футболист сборной Белоруссии Сергей Гуренко.

Спортсмен отметил, что футбол в США сейчас активно развивается. Об этом говорит и переход Лионеля Месси в MLS.

«Возможно, Миранчук не видел дальнейшего развития в Италии. Это его право. Сборная России сейчас тоже не участвует в официальных соревнованиях», — сказал он.

Гуренко добавил, что, возможно, Алексей захотел попробовать свои силы в другом чемпионате.