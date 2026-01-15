Футболист Гранат заявил, что не верит в нового тренера «Рубина» Артигу
Бывший игрок «Рубина» Владимир Гранат прокомментировал назначение Франка Артиги на пост главного тренера «Рубина» после отставки Рашида Рахимова. Об этом сообщил Metaratings.ru.
Футболист назвал заметной трудовую деятельность Рахимова в «Рубине» и указал на успехи команды под управлением наставника.
«Для меня непонятно назначение Артиги. Он ничего не показал ни в „Родине“, ни в „Химках“», — подчеркнул специалист.
В заключение он заявил, что не верит в способности испанского специалиста.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте