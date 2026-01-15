Футболист Гранат заявил, что не верит в нового тренера «Рубина» Артигу

Бывший игрок «Рубина» Владимир Гранат прокомментировал назначение Франка Артиги на пост главного тренера «Рубина» после отставки Рашида Рахимова. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Футболист назвал заметной трудовую деятельность Рахимова в «Рубине» и указал на успехи команды под управлением наставника.

«Для меня непонятно назначение Артиги. Он ничего не показал ни в „Родине“, ни в „Химках“», — подчеркнул специалист.

В заключение он заявил, что не верит в способности испанского специалиста.