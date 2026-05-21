Футболист Евсеев указал на отсутствие фаворита в паре «Урала» и махачкалинского «Динамо»

Бывший полузащитник «Урала» Алексей Евсеев оценил шансы екатеринбургского клуба на успех в стыковых матчах с махачкалинским «Динамо» за право выхода в Российскую Премьер-Лигу. Об этом сообщил Metaratings.ru .

По словам спортсмена, с точки зрения статуса и инфраструктуры «Урал» должен выступать в РПЛ.

«Но фаворита в паре „Урала“ и махачкалинского „Динамо“ нет. Команды равны по уровню», — отметил футболист.

В завершившемся сезоне «Урал» занял третье место в Лиге Pari, набрав 61 очко. Махачкалинское «Динамо» с 26 очками расположилось на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ.