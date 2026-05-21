Футболист Ещенко заявил, что «Динамо» не хватает глубины состава
Бывший защитник «Динамо» Андрей Ещенко прокомментировал итоги выступления команды в РПЛ в сезоне-2025/26. Об этом сообщил Metaratings.ru.
По словам спортсмена, «Динамо» — это веселая команда, но ей явно не хватает глубины состава.
«Если доукомплектовать команду, следующий сезон будет более удачным», — отметил футболист.
На его взгляд, весенний отрезок под руководством Ролана Гусева получился неплохим, но, чтобы добиваться большего, нужно усилить скамейку запасных.