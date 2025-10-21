Футболист Ещенко назвал Галактионова лучшим тренером РПЛ прямо сейчас
Экс-футболист московского «Локомотива» Андрей Ещенко поделился впечатлениями от выступления своей бывшей команды в нынешнем чемпионате Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил Metaratings.ru.
Спортсмен признал Михаила Галактионова лучшим тренером чемпионата на сегодняшний день, отметив успешные результаты команды под его руководством и лидерство в турнирной таблице.
«Обороне „Локомотива“ надо стать более организованной. В остальном у „Локомотива“ все отлично», — подчеркнул Ещенко.
Он также добавил, что футболисты уверенно идут вперед и умело реализуют атаки.
