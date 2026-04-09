Футболист Дзюба признался, что решился на переход в «Зенит» после ситуации с руководителем «Спартака»

Нападающий футбольного клуба «Акрон» из Тольятти Артем Дзюба поделился воспоминаниями о решении покинуть московский «Спартак» и перейти в петербургский «Зенит». Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» .

Напомним, Дзюба выступал за клуб из Северной столицы с 2015 по 2022 год. В фильме «Зенит навсегда» спортсмен раскрыл подробности перехода.

«Вечером <…>, проходя мимо руководителя „Спартака“ [Леонида] Федуна, который не поздоровался со мной, я окончательно решил звонить и подтверждать переход», — отметил футболист.

По словам Дзюбы, он понимал, что новость вызовет массу реакций, и был готов к ним.