Футболист Червяков процитировал Высоцкого в ответ на исключение «Торпедо» из РПЛ

Игрок футбольной команды «Торпедо» Руслан Червяков прокомментировал поражение в первом туре Лиги PARI против «Челябинска», а также снятие команды с Российской Премьер-лиги. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Полузащитник признал вину клуба в сложившейся ситуации.

«Любое поражение расстраивает. Каждый спортсмен хочет выиграть. У нас не получилось. „Челябинск“ забил после нашей ошибки и с двух стандартов. Сами виноваты», — отметил футболист.

По его словам, команда планировала войти в РПЛ, чтобы выступать в высшем дивизионе. Высказываясь о текущих результатах ФК, Червяков вспомнил песню Владимира Высоцкого «Жираф» — «жираф большой, ему видней».