Футболист Чалов: у полузащитника «Монако» Головина выдался потрясающий сезон
Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал успехи полузащитника «Монако» Александра Головина. Слова футболиста опубликовал «Спорт-Экспресс».
«Сезон у него выдался потрясающий. Правда, очень рады за него», — высказался Чалов.
По итогам данного периода хавбек в составе команды получил серебро чемпионата Франции. Ранее он уже становился бронзовым призером, добавил «Спорт», проект сайта kp.ru.
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