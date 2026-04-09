Футболист Быстров раскритиковал «Зенит» после поражения в матче со «Спартаком»

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров в интервью «Спорт-Экспресс» подверг критике игру петербургской команды в полуфинале Кубка России против «Спартака».

«Зенит» уступил «Спартаку» в серии пенальти, основное время завершилось безголевой ничьей — 0:0. Этот результат выбил петербуржцев из Кубка России.

«„Зенит“, играя дома при своих болельщиках, ни секунды не доминировал. Так играть на своем поле нельзя!» — заявил спортсмен.

По его словам, выступлению игроков нет оправданий, ведь у них была поддержка болельщиков, добавила газета «Петербургский дневник».