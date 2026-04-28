Футболист Булыкин заявил, что сборная России должна побеждать любого соперника и радовать болельщиков

Экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в интервью ИА НСН заявил, что национальная команда обязана добиваться побед в каждом матче, независимо от уровня соперника.

«Сейчас сложно найти хоть какого-то соперника, но наша сборная должна существовать и играть. Я жду только побед, команда обязана радовать болельщиков по всей стране и показывать красивый футбол. Все хотят видеть новое поколение и сильную игру, несмотря на клубные симпатии», — подчеркнул Булыкин.

Он отметил, что в нынешних условиях приходится быть реалистами и играть с теми, кто согласен на матч. При этом, по его словам, даже встречи с такими командами, как Египет, важны для поддержания боевого духа и развития отечественного футбола.