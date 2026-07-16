Футболист Булыкин заявил, что не видит смысла в расширении количества сборных на ЧМ-2030

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в интервью Metaratings.ru выразил мнение, что дальнейшее увеличение числа участников чемпионата мира по футболу 2030 года до 64 команд нецелесообразно.

По словам спортсмена, после расширения формата мероприятия стало очевидно, что ряд матчей утратил свою конкурентную борьбу.

«Не вижу смысла в том, чтобы расширять чемпионат еще больше. Сейчас хорошее количество команд», — высказался футболист.

Он добавил, что в некоторых встречах наблюдались откровенно слабые команды, из-за чего игры выглядели проходными.