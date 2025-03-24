Футболист Булыкин: российские игроки отвыкли от международных соревнований

Дмитрий Булыкин, бывший игрок национальной футбольной команды России, поделился мнением о перспективах возвращения российских футболистов на международную арену. Об этом сообщило ИА НСН .

Ранее президент FIFA Джанни Инфантино заявил о важности участия всех стран в мировом футболе и создании условий для возвращения России к международным соревнованиям.

«Если это говорит глава FIFA, то, конечно же, шансы повышаются. <…> Хотелось бы еще с флагом и гимном», — заявил спортсмен.

Несмотря на регулярные состязания внутри страны, российские игроки столкнутся с необходимостью адаптации к уровню международных турниров, добавил Булыкин. По его словам, первые матчи обещают быть сложными.