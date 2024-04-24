Футболист Булыкин предположил, что Дзюба может перейти в ФК «Шанхай Шэньхуа» | 360°

Спорт 24 апреля 2024, 17:29 Футболист Булыкин предположил, что Дзюба может перейти в ФК «Шанхай Шэньхуа»

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Российский футболист Артем Дзюба может продолжить карьеру в команде «Шанхай Шэньхуа», которую сейчас тренирует Леонид Слуцкий. Таким мнением с RT поделился бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.

«Нельзя сбрасывать со счетов вариант с Китаем. Леонид Слуцкий наверняка с удовольствием пригласит старого друга в „Шанхай Шэньхуа“», — подчеркнул Булыкин.

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Он добавил, что если «Локомотив» не продлит контракт с Дзюбой, у последнего не будет отбоя от предложений.

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