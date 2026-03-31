Футболист Булыкин допустил, что сборная России будет диктовать условия в игре с Мали

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в интервью ИА НСН заявил, что сборная России будет диктовать условия в матче с Мали, однако призвал не недооценивать соперника.

По словам спортсмена, отечественной команде нужно показать хороший футбол. Желательно забить минимум три гола и постараться не пропустить.

«Наша сборная будет диктовать условия в этой игре!» — подчеркнул Булыкин.

Он также прокомментировал возможное включение в заявку от РФ Александра Головина, выступающего за «Монако». Бывший форвард назвал его игроком высокого уровня, однако напомнил, что в прошлой встрече у него не было стопроцентных моментов.