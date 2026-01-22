Футболист Бояринцев заявил, что тренеру «Спартака» Карседо не стоит делать ставку только на легионеров

По мнению футболиста, наставнику не стоит делать ставку исключительно на легионеров.

«Ничего хорошего из этого не выйдет. У нас уже есть примеры того, как в топ-клубах РПЛ при иностранных тренерах появлялись свои ребята», — отметил Бояринцев.

Как отметил бывший игрок, участники команды должны осознавать, что значит выступать за именитый клуб и какую ответственность подразумевает его название.