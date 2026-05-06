Футболист Березовский заявил, что Расулов готов быть основным вратарем «Динамо»

Бывший вратарь «Динамо» Роман Березовский в интервью Metaratings.ru высоко оценил игру голкипера команды Курбана Расулова.

По словам спортсмена, Расулов уже сейчас готов быть основным и надежным вратарем команды. В коллективе нет проблем с соответствующей позицией.

«Курбан молод, но он очень быстро прогрессирует. С каждым матчем он становится увереннее», — отметил Березовский.

Он также отметил, что у Расулова отличное взаимопонимание с защитниками, они уже хорошо чувствуют друг друга на поле.

