Футболист Березовский заявил, что Расулов готов быть основным вратарем «Динамо»
Бывший вратарь «Динамо» Роман Березовский в интервью Metaratings.ru высоко оценил игру голкипера команды Курбана Расулова.
По словам спортсмена, Расулов уже сейчас готов быть основным и надежным вратарем команды. В коллективе нет проблем с соответствующей позицией.
«Курбан молод, но он очень быстро прогрессирует. С каждым матчем он становится увереннее», — отметил Березовский.
Он также отметил, что у Расулова отличное взаимопонимание с защитниками, они уже хорошо чувствуют друг друга на поле.