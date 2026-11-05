Футбол стал самым популярным командным спортом у детей в Тульской области

Футбол возглавил рейтинг наиболее востребованных командных видов спорта среди детей в Тульской области в 2025 году. Об этом сообщил сайт «ТСН24» со ссылкой на данные регионального министерства спорта.

По информации ведомства, футболом в регионе занимаются 2609 юных спортсменов. В пятерку лидеров среди командных дисциплин также вошли баскетбол (1285 человек), волейбол (1117 человек), хоккей (1063 человека) и регби (140 человек).

Среди индивидуальных направлений первое место заняла спортивная гимнастика — в секции записаны 1259 ребят. В числе популярных также оказались плавание (1075 человек), легкая атлетика (977 человек) и лыжные гонки (910 человек). Сведения собраны на основе формы федерального статистического наблюдения «Сведения по подготовке спортивного резерва».