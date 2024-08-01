Фуболист Дани Фернандес перешел в «Химки»

Футбольный клуб «Химки» объявил о переходе 27-летнего испанского защитника Дани Фернандеса. Об этом сообщила «Свободная пресса».

Воспитанник мадридского «Реала» перешел в подмосковный клуб в статусе свободного агента.

Отмечается, что последней командой испанца был «Расинг» из Сантандера. С 2012 по 2015 год футболист выступал за молодежную команду «Реала». Также он представлял команду «Фуэнлабрада».

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