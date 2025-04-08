Франческо Тотти: футбол стал бизнесом, но верность клубу — навсегда

Легендарный итальянский футболист Франческо Тотти, чемпион мира и многолетний лидер «Ромы», стал специальным гостем Премии РБ в Москве. За свою 25-летнюю карьеру Тотти остался верен одному клубу, что делает его историю уникальной в современном футболе. В интервью Metaratings.ru он рассказал о ключевых моментах своей карьеры.

Тотти отметил, что в прошлом игроки чаще демонстрировали верность клубам, тогда как сегодня футбол стал больше бизнесом. Вспоминая тренеров, он назвал лучшими специалистами своего пути Жозе Моуринью и Карло Анчелотти.

Особое место в воспоминаниях Тотти занимает игра против Игоря Акинфеева, которому он забил последний гол в Лиге чемпионов. Несмотря на уважение к российским игрокам, итальянская звезда признался, что сожалеет о том, что его бывший партнер Сейду Думбия не раскрыл весь потенциал в «Роме», хотя был успешен в России.

Сейчас Тотти активно занимается скаутингом и поиском талантов по всему миру через свое агентство. Он выразил интерес к развитию футбольных лиг, подобных Kings League, основанной Жераром Пике, подчеркнув важность новых форматов для привлечения молодежи.