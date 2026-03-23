Форвард «Зенита» Соболев стал членом Клуба Григория Федотова

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Соболев вошел в Клуб Григория Федотова. В эту организацию принимают футболистов, которые забили сто и более мячей в чемпионатах страны, Кубке России (начиная со стадии 1/16 финала), еврокубках и матчах за национальную сборную,сообщил сайт Neva.Today.
Сотый гол Соболев забил в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги против московского «Динамо». Таким образом, форвард стал 12-м игроком «Зенита», которому покорилось это достижение.
