Форвард «Зенита» Аугусто прокомментировал победу над московским «Динамо»

Нападающий «Зенита» Фелипе Аугусто в интервью Metaratings.ru прокомментировал победу над московским «Динамо» в четвертом туре РПЛ. Матч, прошедший 16 августа на глазах у домашней публики сине-бело-голубых, завершился со счетом 3:0.

По словам бразильского форварда, первая половина встречи складывалась для петербуржцев непросто. Решающим фактором стали два быстрых гола до перерыва, после которых команда смогла взять игру под контроль.

«Мы знали, что у "Динамо" хорошая команда, которая будет биться. Рады, что получилось победить и набрать три очка», — сказал Аугусто.

Комментируя назначенный пенальти, футболист добавил, что не видел сам момент, но доверяет решению арбитра.

Эта победа принесла «Зениту» девять очков. Команда Сергея Семака располагается на второй строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

В следующем туре действующий чемпион России отправится в Москву на выездной матч против принципиального соперника — «Спартака». Игра состоится 23 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.