Форвард «Трактора» Кравцов решил вернуться в «Ванкувер Кэнакс»

Это станет третьей попыткой россиянина закрепиться в Национальная хоккейная лига: предыдущие контракты с командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Колорадо Эвеланш» завершились возвращением игрока обратно в российский клуб «Трактор». Несмотря на неудачи, генеральный менеджер «Ванкувера» выразил уверенность в потенциале Кравцова и заинтересованность в оценке уровня его подготовки в предстоящем тренировочном лагере.

Аллвин особо выделил успехи Виталия в прошлом сезоне, где он показал достойные результаты и внес значительный вклад в игру команды. Хабаровский уроженец провел большую часть карьеры в Челябинском клубе, дебютировав за «Трактор» в возрасте 16 лет и позже установив рекорд КХЛ, забив гол в плей-офф в возрасте 17 лет и 16 дней.

За время выступлений в России Кравцов сыграл 367 матчей, записав на свой счёт 106 забитых шайб и 93 результативных передачи.