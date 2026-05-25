Форвард «Спартака» Гарсия назвал Карседо лучшим тренером сезона

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия после победы в Суперфинале FONBET Кубка России высоко оценил работу главного тренера Хуана Карлоса Карседо. Своими мыслями он поделился в интервью Metaratings.ru.
«Карседо — это топ-тренер. Хуан Карлос привел нас к трофею, так что его можно назвать лучшим тренером сезона. Что он изменил? Мы стали играть лучше: есть ментальность победителя. Мы играем фантастически», — сказал Гарсия.
24 мая «Спартак» выиграл Кубок России, обыграв в серии пенальти «Краснодар». В РПЛ команда заняла четвертое место.
