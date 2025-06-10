Форвард «Ростова» Комличенко перешел в московский «Локомотив»

Московский футбольный клуб «Локомотив» официально подтвердил, что нападающий «Ростова» и сборной России Николай Комличенко теперь будет играть за «железнодорожников». Об этом сообщил сайт «Свободная Пресса».
По официальным данным, бывший игрок «Ростова» подписал соглашение с «красно-зелеными» сроком на три года. Форвард будет защищать цвета новой команды под номером «27».
Ранее различные источники сообщали, что «Локомотив» сумел опередить другие клубы, включая московский «Спартак» и «Краснодар», в борьбе за Комличенко.
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