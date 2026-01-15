Форвард Пьеррик Дюбе покинул петербургский СКА

Хоккейный клуб СКА официально объявил о расторжении контракта с канадским нападающим Пьерриком Дюбе по инициативе самого спортсмена. Игрок завершит сезон в другой команде, сообщил сайт Neva.Today ссылкой на представителей армейцев.
Дюбе присоединился к петербургскому клубу осенью 2025 года, перейдя из челябинского «Трактора». За «красно-синих» нападающий сыграл в семи матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), записав на свой счет две голевые передачи.
Предполагается, что следующим местом карьеры Дюбе станет швейцарская команда «Берн».
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте