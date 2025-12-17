Форвард «Локомотива» Иванов рассказал, что Боб Хартли требует агрессивной игры и раскрепощенности в атаке

Нападающий хоккейного клуба «Локомотив» Георгий Иванов в интервью RT рассказал о переменах в команде после прихода Боба Хартли.

По словам Иванова, игроки «Локомотива» нацелены на завоевание Кубка Гагарина в текущем сезоне. После смены тренера команда продемонстрировала другой стиль игры.

«Когда одолели „Трактор“ в финале, действительно ощутил некое опустошение, ведь поднялись на самую вершину. Выдохнули и насладились моментом. Но поймите, в хоккее это так не работает. Уже на первой тренировке настрой у всех был иной, будто ничего не произошло», — отметил форвард.

Иванов рассказал, что вместе со сборной России впервые посетил балет «Дон Кихот». Впечатлениями от выступления он поделился с энтузиазмом.

«Впервые в жизни попал на балет. Интересный и необычный опыт. Сначала не понимал, что происходит на сцене. Все-таки никогда подобного не видел. Но потом проникся», — сказал хоккеист.

Форвард также прокомментировал изменения в команде после ухода Игоря Никитина и прихода Боба Хартли. По его мнению, канадский тренер требует агрессивной игры и раскрепощенности в атаке.

«Абсолютно разные системы. Канадец требует действовать максимально агрессивно. Он хочет, чтобы в атаке мы чувствовали себя раскрепощенно и демонстрировали свое мастерство», — подчеркнул Иванов.