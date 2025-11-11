Форвард Кравцов заключил контракт с ХК «Трактор» на три года

Нападающий Виталий Кравцов вновь присоединится к челябинскому хоккейному клубу «Трактор». Как сообщил официальный Telegram-канал клуба, с хоккеистом подписан контракт, который будет действовать в течение трех лет, отметил URA.RU .

В прошлом сезоне Кравцов продемонстрировал впечатляющие результаты, заработав 58 очков в 66 матчах регулярного чемпионата и добавив семь очков в 19 играх плей-офф. Вместе с «Трактором» он завоевал серебряные медали чемпионата.

По окончании сезона Кравцов в четвертый раз попытался закрепиться в НХЛ, но не смог этого сделать. В составе клуба «Ванкувер» ему не удалось пробиться в основной состав, а в фарм-клубе в десяти матчах АХЛ он набрал лишь четыре очка. В результате «Ванкувер» поместил Виталия на безусловный драфт отказов с намерением расторгнуть контракт.