Форвард «Динамо» Комтуа: переход Демидова — подарок для «Монреаля»
Канадский нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа высказался о переходе форварда СКА Ивана Демидова в клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль». Об этом сообщил Sport24.
Спортсмен назвал коллегу лучшим игроком клуба в первом раунде и, возможно, даже в текущем сезоне.
«В „Монреаль“ едет замечательный игрок, настоящий подарок», — заявил канадец.
По его словам, Демидов заслуживает больше времени на поле, чем ему давали. Он также предположил, что встречи в НХЛ, где прослеживается более системный хоккей и больше бросков, соответствуют стилю россиянина. В заключение Комтуа отметил одаренность Демидова и пожелал ему удачи, добавила газета «Петербургский дневник».