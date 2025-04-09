Канадский нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа высказался о переходе форварда СКА Ивана Демидова в клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль». Об этом сообщил Sport24 .

Спортсмен назвал коллегу лучшим игроком клуба в первом раунде и, возможно, даже в текущем сезоне.

«В „Монреаль“ едет замечательный игрок, настоящий подарок», — заявил канадец.

По его словам, Демидов заслуживает больше времени на поле, чем ему давали. Он также предположил, что встречи в НХЛ, где прослеживается более системный хоккей и больше бросков, соответствуют стилю россиянина. В заключение Комтуа отметил одаренность Демидова и пожелал ему удачи, добавила газета «Петербургский дневник».