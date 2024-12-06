Форвард Далтон покинул БК «Самара»

Форвард Хейден Далтон уходит из баскетбольного клуба «Самара». Об этом сообщил сайт volga.news.
Отмечается, что решение было взаимным, стороны пришли в обоюдному соглашению. Форвард играл за клуб с лета 2023 года. В составе команды он принял участие в 60 матчах, что стало лучшим показателем для легионеров в истории «Самары».
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