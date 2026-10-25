Форвард Александр Кисаков перешел из «Трактора» в новосибирскую «Сибирь»
Челябинский «Трактор» отдал 23-летнего форварда Александра Кисакова в новосибирскую «Сибирь» за денежную компенсацию, сообщил KP.RU.
Спортсмен обучался хоккею в Нижнем Новгороде. В его карьере были победа в Кубке Харламова в составе молодежки столичного «Динамо», матчи в КХЛ, а также три сезона выступлений в Северной Америке за фарм-клуб команды НХЛ «Баффало Сейбрз».
По словам гендиректора новосибирцев Льва Крутохвостова, сделка укладывается в стратегию по привлечению молодых игроков. Руководитель отметил, что появление Кисакова усилит результативность и добавит скорости нападению команды.