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    Форвард Александр Кисаков перешел из «Трактора» в новосибирскую «Сибирь»

    Челябинский «Трактор» отдал 23-летнего форварда Александра Кисакова в новосибирскую «Сибирь» за денежную компенсацию, сообщил KP.RU.

    Спортсмен обучался хоккею в Нижнем Новгороде. В его карьере были победа в Кубке Харламова в составе молодежки столичного «Динамо», матчи в КХЛ, а также три сезона выступлений в Северной Америке за фарм-клуб команды НХЛ «Баффало Сейбрз».

    По словам гендиректора новосибирцев Льва Крутохвостова, сделка укладывается в стратегию по привлечению молодых игроков. Руководитель отметил, что появление Кисакова усилит результативность и добавит скорости нападению команды.