Фонд «Наш спорт» оплатил расходы на соревнования 2400 атлетам из новых регионов

Фонд «Наш спорт» помог почти 2400 спортсменам из новых регионов России посетить соревнования, оплатив расходы на поездки. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Две тысячи триста девяносто один спортсмен принял участие в спортивных мероприятиях, учебно-тренировочных сборах и соревнованиях», — заявили там.

Спортсмены из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которым оплатили расходы, представляют 33 вида спорта, включая киберспорт, танцы и шахматы. Кроме того, фонд помог принять участие в соревнованиях атлетам с поражениями опорно-двигательного аппарата и интеллектуальными нарушениями.

Таким атлетам оплачивают не только проезд до места соревнований, но и проживание, и питание.