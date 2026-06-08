ФК «Урал» объявил об уходе главного тренера Василия Березуцкого
Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Василий Березуцкий покинул свой пост по окончании контракта. Пресс-служба ФК «Урал» официально подтвердила, что стороны не будут продлевать трудовые отношения, сообщил URA.RU.
«Контракт специалиста истек, стороны решили не продлевать трудовые отношения. Василий Березуцкий был назначен на должность главного тренера в декабре 2025 года. Благодарим Василия Владимировича и желаем ему успехов в дальнейшей работе», — прокомментировали в клубе.
Пока что фамилия будущего главного тренера не раскрывается. В клубе сообщили, что финализация переговорного процесса идет полным ходом, и в ближайшее время совет директоров примет решение. Есть шорт-лист кандидатов, в котором представлено несколько претендентов.
По данным источников, основным кандидатом на пост главного тренера «Урала» является 48-летний Ролан Гусев, который минувшей весной исполнял обязанности главного тренера московского «Динамо». Источники отмечают, что Гусев уже встречался с президентом «Урала» Григорием Ивановым, который поставил условие — обеспечить финансирование для возвращения в РПЛ и приобрести 6–7 новых игроков.