ФК «Урал» объявил об уходе главного тренера Василия Березуцкого

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Василий Березуцкий покинул свой пост по окончании контракта. Пресс-служба ФК «Урал» официально подтвердила, что стороны не будут продлевать трудовые отношения, сообщил URA.RU .

«Контракт специалиста истек, стороны решили не продлевать трудовые отношения. Василий Березуцкий был назначен на должность главного тренера в декабре 2025 года. Благодарим Василия Владимировича и желаем ему успехов в дальнейшей работе», — прокомментировали в клубе.

Пока что фамилия будущего главного тренера не раскрывается. В клубе сообщили, что финализация переговорного процесса идет полным ходом, и в ближайшее время совет директоров примет решение. Есть шорт-лист кандидатов, в котором представлено несколько претендентов.

По данным источников, основным кандидатом на пост главного тренера «Урала» является 48-летний Ролан Гусев, который минувшей весной исполнял обязанности главного тренера московского «Динамо». Источники отмечают, что Гусев уже встречался с президентом «Урала» Григорием Ивановым, который поставил условие — обеспечить финансирование для возвращения в РПЛ и приобрести 6–7 новых игроков.