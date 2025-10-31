ФК «Торпедо» сообщил об уходе вратаря Бабурина

Пресс-служба московского футбольного клуба «Торпедо» объявила о расторжении контракта с вратарем Егором Бабуриным по взаимному согласию сторон. Об этом сообщил сайт KP.RU .

За период выступлений за команду, начиная с июля 2022 года, 32-летний голкипер принял участие в 71 матче, сохранив ворота неприкосновенными в 19 играх. В минувшем сезоне-2024/25 Бабурин совместно с «Торпедо» добился второго места в Первенстве Высшей лиги.

Клуб выразил благодарность игроку за высокий профессионализм и пожелал удачи в будущем карьерном развитии.