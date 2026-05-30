ФК «Торпедо» прекратит сотрудничество с защитником Гоцуком

Московский футбольный клуб «Торпедо» намерен расторгнуть контракт с центральным защитником Кириллом Гоцуком, сообщил Metaratings.ru.
Соглашение с игроком рассчитано еще на один сезон, однако руководство команды приняло решение о его расторжении.
В случае прекращения сотрудничества футболист получит компенсацию, равную трем месячным окладам. Инициатива о расторжении контракта исходит от высшего руководства «Торпедо». Новый главный тренер команды Александр Сторожук не является автором этого решения, добавила pravda-nn.ru.
