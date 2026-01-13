ФК «Рубин» досрочно расторг контракт с главным тренером

«„Рубин“ благодарит Рашида Рахимова за его вклад в развитие команды в непростой для нее период, ведь под его руководством команда добилась победы в Первой лиге, закрепилась в РПЛ», — заявил президент правления Марат Сафиуллин.

Контракт Рахимова рассчитан до конца сезона 2025/2026 годов, он расторгнут по инициативе администрации. «Рубин» находится на седьмой строчке турнирной таблицы.

Пост главного тренера до 2027 года может занять испанец Франк Артига, сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале. Причиной отставки Рахимова он назвал вылет ФК «Рубин» из Fonbet Кубка России, слабую игру команды, недостаточное развитие имеющихся спортсменов.

Контракт расторгли с выплатой неустойки на сумму 36 миллионов рублей, что равняется полугодовому гонорару экс-наставника.

До казанского клуба Рахимов тренировал московский «Локомотив». Он перешел в «Рубин» в 2023 году.