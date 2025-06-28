ФК «Ростов» объявил о переходе Тарасова из «Зенита»
Александр Тарасов, игрок обороны петербургского «Зенита», завершил карьеру в клубе и перешел в «Ростов». Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на публикацию «желто-синих».
Команда из Ростова-на-Дону официально заявила о заключении пятилетнего контракта с 19-летним футболистом.
Напомним, Тарасов — воспитанник футбольной академии «Зенита». Он выступал за молодежную и резервную команды «сине-бело-голубых».
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