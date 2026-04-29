ФК «Пари НН» сообщил об уходе Шпилевского с поста главного тренера

Пресс-служба ФК «Пари НН» объявила о расставании с главным тренером Алексеем Шпилевским. Клуб и 38-летний специалист расторгли соглашение по обоюдному согласию, сообщила pravda-nn.ru .

Вместе с наставником ушли его помощники: Александр Колоцей, Омер Эрбай, Адам Адамос и Христос Пападопулос.

Шпилевский возглавил «Пари НН» в июне 2025 года. Под его руководством команда провела 33 матча в РПЛ и Кубке России, одержав семь побед, четыре раза сыграв вничью и потерпев 22 поражения.

Генеральный директор ФК Виталий Карасев подчеркнул, что расставание с тренером и его штабом далось клубу нелегко.